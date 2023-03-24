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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Газзаев оценил результат матча Иран - Россия

24 Марта 2023 • 09:21 Комментировать

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о вчерашнем товарищеском поединке между сборными Ирана и России, состоявшемся в Тегеране. Спарринг завершился вничью со счетом 1:1.

«Иран - первый серьезный соперник за последнее время. В принципе, 1:1 для нашей сборной - приемлемый результат, потому что по количеству моментов соперник нас превзошел», - передает слова эксперта ТАСС.

Напомним, что после отстранения от международных турниров сборная России может проводить только товарищеские матчи. Следующий спарринг подопечные Валерия Карпина сыграют против Ирака 26 марта.

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Сборная России Валерий Газзаев Сборная Ирана
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