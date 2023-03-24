Егоров - об игре сборной России: «Антиреклама футбола в стране»

Журналист Дмитрий Егоров поделился мнением о товарищеском поединке сборных России и Ирана, состоявшемся на стадионе в Тегеране 23 марта.

«Пусть лучше сборная России обыгрывает блогеров 10:0, чем вот так мучается с Ираном, Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. Это антиреклама футбола в стране», - оставил сообщение Егоров в своих социальных сетях.

Напомним, что поединок между Ираном и Россией завершился вничью со счетом 1:1.

Следующий спарринг подопечные Валерия Карпина проведут против Ирака. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 26 марта и начнется в 18:00 мск.