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Иранский журналист Ахмед Али Замтаре: «Лично моё мнение, игра Иран - Россия - матч с заранее обговоренным ничейным результатом» эксклюзив

24 Марта 2023 • 01:04 Комментировать
Иран
1:1
РОССИЯ
окончен

Иранский футбольный журналист, эксперт и радиоведущий Ахмед Али Замтаре в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением относительно прошедшего товарищеского матча Иран – Россия (1:1).

- Насколько полезным для сборной Ирана получился матч против России?

- Не могу сказать, что матч принес какую-то большую пользу. Лично я сторонник того, что играть нужно с сильными соперниками, которые превосходят тебя в классе. В идеале силы должны быть в процентном соотношении 40 на 60 в пользу соперника. Но я понимаю, что не всегда есть возможность договориться с Англией, Германией, Бразилией или Аргентиной.

- Почему вы не видите пользы в этом матче?

- Потому что матч был не то, что товарищеский, а дружеский. Лично я не сомневался, что счет будет ничейный. Но я думал, что закончат со счетом 2:2?

- Почему, именно, 2:2?

- Потому что 0:0 было бы слишком скучно для зрителей, без голов совсем не интересно. А 2:2 – в самый раз. Порадовать зрителей забитыми голами, почему нет?

- Вы думаете, что эта игра носила что-то типа «договорняка»?

- У меня нет прямых доказательств. Поэтому я не могу вот так взять и обвинить кого-то в том, что кто-то с кем-то договаривался заранее. Но лично мое мнение – да, это был матч с заранее обговоренным ничейным результатом. Я же имею право говорить свое мнение?

- Конечно. Вы можете сказать, хоть, что верите и видело НЛО…

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- В НЛО лично не верю, а вот в том, что наши сборные договорились сыграть на конкретный результат – верю.

- То есть, обе команды договорились сыграть просто на ничью?

- Да, на ничью: 1:1, 2:2, 3:3.

- Зачем это нужно обеим сторонам?

- Ничья – самый оптимальный результат в таких товарищеских матчах. Когда нет проигравшей команды в матче, никто не обидится, не расстроится. В случае поражения проигравшая сторона была бы недовольна, болельщикам бы это не понравилось, пресса начинает критиковать. А так для обеих команд это самый оптимальный исход. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Ирана Ахмед Али Замтаре
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