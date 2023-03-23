Ташуев — о сборной России: «Международный матч с серьёзной командой — хороший знак»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от товарищеской игры между сборными России и Ирана.

Специалист отметил, что международный матч с серьёзной командой — это хороший знак. Ташуев также признался, что очень рад возвращению матчей национальной команды.

«От этой игры много плюсов, можно проверить ближайший резерв и тех футболистов, которые давно в команде, наработать взаимодействия, связки, блоки», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

Также Ташуев заявил, что хоть он и не верит в заговоры, допускает, что Александра Головина («Монако») и Алексея Миранчука («Торино») могли не отпустить в национальную команду по своим собственным соображениям, которые нам неизвестны.

Матч Иран — Россия состоится сегодня, 23 марта, в Тегеране. Начало — в 20:00 по московскому времени.