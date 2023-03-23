Кавазашвили высказался на тему того, кто должен быть основным вратарём сборной

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, кто должен быть основным голкипером сборной России.

По мнению ветерана, тренерскому штабу национальной команды придётся серьёзно задуматься над тем, кто из вратарей больше заслуживает выходить в стартовом составе сборной.

«Раньше безальтернативными вариантом был Матвей Сафонов, но сейчас Саша Селихов здорово прибавил, подтянулся. Сафонов и Селихов — два первых номера сборной России», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Сегодня, 23 марта, сборная России проведёт товарищеский матч против Ирана в Тегеране. Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.