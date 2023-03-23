​В ЦАФА назвали России одной из ведущих сборных мира

Летом сборная России может выступить на чемпионате, который организовывает Ассоциация футбола Центральной Азии (ЦАФА). Комментарий на этот счёт дал Равшан Ирманов, который входит в состав исполкома ЦАФА.

«Конечно, если Россия будет участвовать, то безусловно повысит интерес к турниру и среди болельщиков, и среди других команд. Потому что Россия - одна из ведущих сборных команд не только Европы, но и мира, поэтому будет очень интересно», - сказал Ирматов, чьи слова приводит ТАСС.

Отметим, что в прошлом году против Российского футбольного союза были введены санкции, из-за которых сборная России сейчас не участвует в официальных турнирах. Поговаривают, что если ситуация не изменится, то ОФС может рассмотреть вариант с переходом из УЕФА в АФК.

В четверг сборная России проведёт товарищеский матч против Ирана. Не пропустите текстовую трансляцию.