Соломатин: «России надо побеждать Иран и Ирак»

Экс-футболист московского ЦСКА Андрей Соломатин поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах сборной России против Ирана и Ирака.

«Надо выигрывать в любом матче - товарищеском или нет. Тем более сейчас сборная России лишена официальных матчей. В матчах с Ираном и Ираком надо побеждать», - приводит слова Соломатина издание «Чемпионат».

Напомним, что Россия отстранена от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА.

Матч против Ирана состоится сегодня, 23 марта, в Тегеране. Начало запланировано в 20:00 по московскому времени. Спарринг с Ираком пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 26 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени