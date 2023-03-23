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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Пономарёв поделился мнением о матче сборной России против Ирана

23 Марта 2023 • 13:06 Комментировать

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными Ирана и России, который состоится сегодня, 23 марта, в Тегеране.

«Может быть, они не настолько сильны, как команды европейского континента, но все-таки это хороший спарринг-партнер. Мы получим возможность оценить уровень своих игроков и узнать, на что они способны», - передает слова эксперта «Газета.Ру».

Стартовый свисток в Тегеране прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Добавим, что в воскресенье, 26 марта, подопечные Валерия Карпина встретятся с командой Ирака. Товарищеский поединок состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Ирана Владимир Пономарёв
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