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Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «От сборной России не ожидаю ничего хорошего» эксклюзив

23 Марта 2023 • 12:14 Комментировать

Экс-полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым рассказал о своих ожиданиях от товарищеских матчей сборной России против команд Ирана и Ирака.

- Да хорошего ничего не ожидаю, конечно. Я лично что бы хотел? Чтобы такие молодые люди, как Пиняев и Тюкавин, проявили амбиции, сыграли с высокой мотивацией и самоотдачей. Понятно, что не всё у них получится, и результата может не быть. Но то, что они будут прогрессировать при хорошей тренерской работе, это однозначно. Карпину надо наигрывать связки, объяснять футболистам, что это сборная России, что в ней совсем другая ответственность и всё прочее. Нужно не просто рассказывать им, что они такие хорошие и получают большие деньги. В сборной люди не за деньги играют, а чисто за свою страну. Хочется, чтобы сборная сыграла интересно и чтобы появилась какая-то надежда. Чтобы через год-два эти люди при хорошем отношении могли вырасти и перейти в сильные зарубежные клубы – тогда мы и сборную нашу наконец увидим нормальную.

Матч Иран – Россия состоится сегодня, 23 марта, в 20:00 по московскому времени. Встреча Россия – Ирак пройдёт в воскресенье, 26 марта, в 17:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Чугунов
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