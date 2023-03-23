РФС объявил о проведении матча Россия - Ирак

Товарищеская встреча между сборными России и Ирака состоится в воскресенье, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Напомним, что сегодня, 23 марта, подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую встречу против национальной команды Ирана. Поединок состоится в Тегеране и начнется в 20:00 по московскому времени.

Сборная России из-за бессрочной дисквалификации не может принимать участие в официальных турнирах.