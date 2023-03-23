Тарханов: «Результат в матчах с Ираном и Ираком не важен»

Экс-тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России против национальных команд Ирана и Ирака.

«Впереди только товарищеские матчи. Результат в матчах с Ираном и Ираком не важен, главное - хорошая игра сборной», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

Первый товарищеский поединок сборная России проведет против Ирана сегодня, 23 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Спустя несколько дней, а именно 26 марта, подопечные Валерия Карпина померяются силами с национальной командой Ирака. Спарринг состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».