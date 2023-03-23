Гранат сделал ставку на матч Иран - Россия

Бывший полузащитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался насчет предстоящего товарищеского поединка между сборными Ирана и России. Встреча состоится в Тегеране сегодня, 23 марта. Начало 20:00 по московскому времени.

«В этой встрече нет фаворитов. Буду переживать за Россию и ставлю на победу нашей сборной. Не уверен, что будет много голов. Хотел бы увидеть от сборной целостную игру, чтобы был виден рисунок», - приводит слова Владимира издание Sport24.

Добавим, что следующий поединок сборная России проведет против команды Ирака. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 26 марта.