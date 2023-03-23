Широков высказался о работе Карпина в сборной России

Экс-футболист сборной России и ряда клубов Премьер-лиги Роман Широков поделился мнением о работе главного тренера национальной команды Валерия Карпина. В частности, он отреагировал на слова специалиста о том, что тот не держится за свое место.

«Скорее всего, Карпин не совсем корректно выразился, когда сказал, что не держится за место. Мне кажется, он 100% работает с энтузиазмом, просто не совсем корректно выразил свои мысли», - приводит слова Романа издание «Чемпионат».

Контракт Карпина со сборной России рассчитан до середины 2024 года. В марте национальная команда проведет два товарищеских матча – против сборных Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта).