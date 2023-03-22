Известно, сколько болельщиков из России посетят матч в Иране

В четверг, 23 марта, сборная России на выезде проведет товарищеский поединок против национальной команды Ирана. Журналистам «Спорт-Экспресса» стало известно, сколько болельщиков из России посетят этот спарринг.
Согласно данным источника, на матче будут присутствовать 615 российских болельщиков. Порядка 500 билетов было реализовано через РФС.
Начало поединка в Тегеране запланировано в 20:00 по московскому времени.
В воскресенье, 26 марта, сборная России проведет еще один контрольный матч. Противостоять подопечным Валерия Карпина будет национальная команда Ирака.
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