Известно, сколько болельщиков из России посетят матч в Иране

В четверг, 23 марта, сборная России на выезде проведет товарищеский поединок против национальной команды Ирана. Журналистам «Спорт-Экспресса» стало известно, сколько болельщиков из России посетят этот спарринг.

Согласно данным источника, на матче будут присутствовать 615 российских болельщиков. Порядка 500 билетов было реализовано через РФС.

Начало поединка в Тегеране запланировано в 20:00 по московскому времени.

В воскресенье, 26 марта, сборная России проведет еще один контрольный матч. Противостоять подопечным Валерия Карпина будет национальная команда Ирака.