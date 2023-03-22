Смородская: «Результат матчей с Ираном и Ираком не важен»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская еще раз высказалась о грядущих товарищеских поединках сборной России против Ирана и Ирака.

«Результат игр с Ираном и Ираком не важен. Ни на сколько! Потеря Джикии, Дивеева, Головина и Миранчука будет ощущаться не так болезненно. Но ребят жаль, особенно Миранчука», - передает слова Смородской издание «Чемпионат».

Первый матч сборная России проведет против Ирана. Встреча состоится в четверг, 23 марта, в Тегеране. Поединок с Ираком пройдет в воскресенье, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.