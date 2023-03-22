Газзаев: «За последнее время Иран - самый серьёзный соперник сборной России»

Экс-наставник московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался о предстоящем товарищеском поединке против национальной команды Ирана.

«За последнее время Иран - самый серьезный соперник. У нашей сборной хороший состав. Игра будет интересной! Посмотрим, как изоляция повлияла на игру нашей сборной», - приводит слова специалиста источник.

Товарищеский матч сборных России и Ирана состоится в Тегеране завтра, 23 марта.

Добавим, что 26 марта подопечные Валерия Карпина сыграют еще один спарринг. На «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге противостоять России будет Ирак.