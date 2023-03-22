Самедов высказался о матче России против Ирана

Экс-полузащитник сборной России и ряда клубов РПЛ Александр Самедов поделился мнением о предстоящем товарищеском поединке между подопечными Валерия Карпина и национальной командой Ирана.

«Результат будет важен, мы играем с хорошим соперником. Можно понять свой уровень, любая игра национальной команды - это важно», - передает слова Александра издание ТАСС.

Напомним, что контрольный поединок между сборными Ирана и России состоится в Тегеране в четверг, 23 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени

26 марта сборная России на своем поле примет Ирак.