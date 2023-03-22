Агент: «Тюкавин доказал, что достоин играть за сборную, это не блат»

Футбольный агент Алексей Сафонов, который представляет интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, высказался насчет вызова своего подопечного в сборную России.

«Тюкавин доказал своей игрой, что достоин играть за сборную. Это не блат. Жду от него гола в матче с Ираном», - передает слова агента издание Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 20-летний нападающий сыграл 19 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и одной голевой передачей.

Матч сборных Ирана и России состоится в Тегеране 23 марта. 26 марта подопечные Валерия Карпина в Санкт-Петербурге примут Ирак.