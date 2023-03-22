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Песьяков рассказал, чего ждёт от матчей сборной России

22 Марта 2023 • 10:54 Комментировать

Страж ворот «Ростова» Сергей Песьяков, получивший вызов в национальную сборную России, высказался о предстоящий товарищеских матчах национальной команды.

«Чего жду от матчей? В первую очередь возможности сыграть на международном уровне. Все соскучились - и футболисты, и болельщики. Очень рад, что опять появилась возможность сыграть», - приводит слова вратаря издание «Известия».

Напомним, что сборная России 23 марта проведет товарищескую встречу против Ирана в Тегеране. Спустя несколько дней, 26 марта, подопечные Валерия Карпина на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге примут команду Ирака.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Песьяков
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