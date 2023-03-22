Песьяков рассказал, чего ждёт от матчей сборной России

Страж ворот «Ростова» Сергей Песьяков, получивший вызов в национальную сборную России, высказался о предстоящий товарищеских матчах национальной команды.

«Чего жду от матчей? В первую очередь возможности сыграть на международном уровне. Все соскучились - и футболисты, и болельщики. Очень рад, что опять появилась возможность сыграть», - приводит слова вратаря издание «Известия».

Напомним, что сборная России 23 марта проведет товарищескую встречу против Ирана в Тегеране. Спустя несколько дней, 26 марта, подопечные Валерия Карпина на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге примут команду Ирака.