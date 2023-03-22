Гранат: «Никого не могу представить на месте тренера сборной кроме Карпина»

Экс-игрок московского «Динамо» и сборной России Владимир Гранат поделился мнением о работе наставника национальной команды страны Валерия Карпина.

«Никого не могу представить на месте тренера сборной кроме Карпина. Карпин ассоциируется со сборной и менять кандидатуру сейчас не вижу смысла. Никакого прецедента для смены тренера нет», - приводит слова Владимира издание «Спорт-Экспресс».

Валерий Георгиевич занимает пост главного тренера сборной России с лета 2021 года. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.

В этом месяце команда проведет два товарищеских матча – против Ирана и Ирака.