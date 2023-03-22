Павлюченко прогноз на матч Иран - Россия

Экс-нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко высказался касательно предстоящего товарищеского поединка между сборными Ирана и России, который состоится в Тегеране.

«Если за Иран сыграют основные футболисты, то России придется очень непросто. Плюс, несколько футболистов основы у команды Карпина не смогут принять участие в матче. Думаю, противники не определят победителя», - приводит слова эксперта Vseprosport.ru.

Товарищеская встреча между сборными Ирана и России состоится завтра, 23 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.