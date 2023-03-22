Божович оценил соперников сборной России

Экс-рулевой московских «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович в разговоре с журналистом «Спорт-Экспресса» высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России против Ирана и Ирака.

«Иран и Ирак - не команды большого уровня. Хорошо, что Россия вообще играет с этими сборными. Надеюсь, Россия скоро сможет играть с более качественными и серьезными сборными», - приводит слова Миодрага источник.

Напомним, что матч против Ирана состоится в Тегеране 23 марта. Товарищеская встреча с Ираком пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 26 марта.