Байдачный рассказал, могут ли уволить Карпина после мартовских матчей

Футбольный тренер Анатолий Байдачный рассказал, зависит ли будущее наставника сборной России Валерия Карпина от результатов предстоящих товарищеских поединков против Ирана и Ирака.

«Не думаю. Единственное, что с точки зрения неудачного результата ему могут предъявить его негативные высказывания. Тогда будет цепляться одно за другое», - передает слова Байдачного «РБ Спорт».

Сорная России встретится с Ираном на выезде 23 марта. Через несколько дней национальная команда на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге примет Ирак.

Контракт Карпина со сборной страны рассчитан до лета следующего года.