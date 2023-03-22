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Байдачный назвал двух тренеров, которые могут заменить Карпина в сборной России

22 Марта 2023 • 08:12 Комментировать (1)

Футбольный специалист Анатолий Байдачный высказался относительно возможного ухода Валерия Карпина с поста главного тренера национальной сборной России. Он назвал наставников, которые могли бы заменить его у руля команды.

«Сёмин - прекрасный тренер, тренировал сборную. Он может. Юрий Палыч может кого угодно сменить. Валерий Газзаев может сменить. Много лет с ними дружу, знаю их уровень», - приводит слова Байдачного издание «РБ Спорт».

Контракт Карпина со сборной России рассчитан до середины 2024 года.

В этом месяце национальная команда сыграет два товарищеских матчах – против Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта).

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Анатолий Байдачный Юрий Сёмин Валерий Газзаев
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Комментарии (1)
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ингерман
22 Марта 2023 в 08:25
ай.. нет фраерок - по полной.. атрабатывай до канца.. саскачиць не палущица.. А-ха-ха-ха! )))
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