В РФС рассказали о подготовке к матчу Россия – Ирак

В РФС прокомментировали подготовку к предстоящему воскресному матчу между национальными сборными России и Ирака.

«РФС готов выполнить все необходимые для организации матча мероприятия, находящиеся в сфере ответственности принимающей стороны.

Что касается сбора в Сочи, то такой вариант обсуждался, по просьбе иракской сборной мы были готовы предоставить для этих целей базу в Мацесте, однако сборная Ирака проинформировала нас об изменении планов. В настоящий момент стороны согласовывают детали предстоящей товарищеской игры», - приводит «Чемпионат» слова сотрудника службы коммуникаций РФС.

Противостояние иракских и российских спортсменов любители футбола смогут воочию наблюдать на стадионе в Санкт-Петербурге в ближайшее воскресенье, 26 марта.

Перед этим подопечные Валерия Карпина 23 марта проведут ещё один товарищеский матч – в Тегеране против национальной сборной Ирана.

Перед перерывом на матчи сборных клуб Валерия Карпина «Ростов» одержал важную победу в чемпионате России, сумев на выезде одолеть подмосковные «Химки» (1:0).