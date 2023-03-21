Тарханов – о сборной России: «Надо наиграть состав и показать хороший футбол»

Бывший полузащитник национальной сборной СССР Александр Тарханов поделился своими ожиданиями от предстоящих матчей национальной сборной России.

«Надо наиграть состав и показать хороший футбол. Лучше, чем во встречах с Таджикистаном и Узбекистаном. Результат? Он должен быть», - приводит слова Тарханова «Спорт День За Днём».

Отдельно специалист выделил команду Ирана, так как именно она, в отличие от команды Ирака, принимала участие в недавнем чемпионате мира, закончившимся триумфом сборной Аргентины.

Эксперт заявил, что матч с иранскими футболистами способен наглядно продемонстрировать истинный нынешний уровень российских спортсменов.