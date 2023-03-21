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Игонин – о сборной России: «Важно, чтобы голкипер был психологически готов»

21 Марта 2023 • 19:33 Комментировать

Бывший защитник раменского «Сатурна» Алексей Игонин поделился своим мнением о вратарях национальной сборной России, вызванных на матчи с командами Ирана и Ирака.

«Если есть необходимость играть на результат, важно, чтобы голкипер был психологически готов. Вопросы волнения и ответственности мешают зачастую. Возраст и количество проведенных игр тоже надо учитывать», - приводит слова Игонина «РБ Спорт».

Российской команде на текущей неделе предстоит провести два товарищеских поединка. Первую игру подопечные Валерия Карпина проведут на выезде уже послезавтра, их соперниками станут иранские футболисты. Второй матч состоится уже в воскресенье, он пройдёт в Санкт-Петербурге. На местном стадионе развернётся противостояние российских и иракских спортсменов.

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