Игонин: «Я бы ставил только задачу выиграть у Ирана и Ирака»

Бывший защитник раменского «Сатурна» Алексей Игонин прокомментировал приближающиеся противостояния национальной сборной России (23 марта - с Ираном, 26 марта - с Ираком).

Специалист заявил, что подопечным Валерия Карпина пора бы уже начать одерживать победы, несмотря на то, что наставнику команды предстоит решить определённые задачи, напрямую с результатами грядущих игр не связанные. Если говорить именно о поединке со сборной Ирака, то способствовать победе, по мнению эксперта, будет место проведения встречи – стадион в Санкт-Петербурге.

«Тут дело не в статусе соперников, но победить надо, почему нет. Я бы ставил только задачу выиграть у Ирана и Ирака», - приводит слова Игонина «РБ Спорт».