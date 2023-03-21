Названо количество болельщиков, которые посетят матч сборных России и Ирана

Стало известно, сколько болельщиков посетят товарищескую встречу между сборными России и Ирана. Как сообщает Sport24, на стадионе в Тегеране ожидается около 30 тысяч фанатов.

«В основном, это сами иранцы, причем посетить матч разрешено не только мужчинам, но и женщинам. Количество российских болельщиков пока неизвестно», — заявил источник.

Контрольная игра между сборной России и сборной Ирана состоится 23 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по московскому времени. 26 марта подопечные Валерия Карпина встретятся в Санкт-Петербурге с национальной командой Ирака.