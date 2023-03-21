Булыкин: Хотелось бы, чтобы вышел основной состав сборной России и сделал праздник для болельщиков

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался в преддверии товарищеских матчей сборной России.

«Не знаю, как футболисты будут готовы к этому матчу. Но, думаю, все ждут хорошей игры от сборной и, конечно, хорошего результата. Если будут играть вторым составом или молодым составом, этого никто не поймет», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

По словам эксперта, он хотел бы увидеть на поле основной состав, чтобы вышли игроки с горящими глазами и устроили праздник для болельщиков.

Контрольная встреча между сборными России и Ирана состоится 23 марта, а 26 марта пройдет товарищеский матч против Ирака в Санкт-Петербурге.