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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Соболев: «Радует, что так много спартаковцев в сборной»

21 Марта 2023 • 17:23 Комментировать

Форвард «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями от попадания восьми игроков «красно-белых» в состав сборной России на мартовский сбор. Отметим, что в матче 20-го тура РПЛ защитник «Спартака» Георгий Джикия получил травму и не приехал в национальную команду, поэтому в сборной России на данный момент семь представителей столичного клуба.

«Радует, что так много спартаковцев в сборной. Это классно, говорит о том, что «Спартак» прогрессирует, молодежь растет, и так будет идти дальше», — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

При этом футболист не считает, что «Спартак» теперь является базовым клубом сборной России, на следующем сборе все может измениться.

23 марта подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую встречу с Ираном.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Александр Соболев
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