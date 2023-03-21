​Стало известно, когда сборная Ирака вылетит в Санкт-Петербург

В воскресенье, 26 марта, в Санкт-Петербурге пройдёт товарищеский матч между сборными России и Ирака. Национальная команда Ирака приняла решение не лететь в Россию досрочно. Об этом рассказал Мохаммед Имад, который является пресс-секретарём иракской сборной.

«Сборная Ирака не будет готовиться к матчу с командой России в Сочи. Мы будем готовиться к товарищеской встрече в Багдаде, а 24 марта вылетим в Санкт-Петербург», - высказался Имад, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ближайший товарищеский матч сборная России проведёт уже 23 марта – против Ирана в Тегеране.

Отметим, что сборная России сейчас не участвует в официальных матчах из-за наложенных санкций.