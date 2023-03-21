Смородская — о матчах с Ираном и Ираком: «Вряд ли увидим что-то интересное»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась в преддверии товарищеских матчей сборной России, которые пройдут во время мартовского сбора.

«Думаю, с Ираном и Ираком будет то же самое, что с Узбекистаном и Таджикистаном, вряд ли увидим что-то интересное», — приводит слова Смородской портал «РБ Спорт».

Контрольная игра с Ираном состоится 23 марта в Тегеране, начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. 26 марта подопечные Валерия Карпина примут в Санкт-Петербурге сборную Ирака. Отметим, что это будут первые матчи сборной России в текущем календарном году.