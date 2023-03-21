Генич: «Мало кто верил, что Головин и Миранчук приедут в сборную»

Известный комментатор Константин Генич прокомментировал информацию о травмах Алексея Миранчука («Торино») и Александра Головина («Монако»). Из-за повреждений футболисты не смогли приехать на сбор национальной команды.

«В кулуарах общался с футбольными людьми, и мало кто верил, что Головин и Миранчук приедут в сборную. Есть какое-то сомнение, что у Миранчука и Головина травмы. Но может, это и правда совпадение, не знаю», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и сделал 5 ассистов. На счету Головина 6 голов и 7 результативных передач в 37 играх за «Монако».

Товарищеская встреча сборной России против Ирана состоится 23 марта, начало — в 20:00 по мск.