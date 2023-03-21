Генич: «В матчах с Ираном и Ираком сборной России обязательно нужна победа»

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной России против команд Ирана и Ирака, которые состоятся 23 и 26 марта.

По мнению журналиста, российской сборной необходимо со всей серьёзностью подойти к предстоящим играм и добыть в них победу.

«Обязательно нужна победа. Какой смысл сейчас экспериментировать? Мы видим, с каким трудом РФС договаривается о контрольных матчах. Не так много стран, которые хотят с нами играть», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Напомним, весной прошлого года российские команды были отстранены от всех международных турниров. С тех пор российская сборная провела три товарищеские встречи: с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).