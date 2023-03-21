Кафанов объяснил, почему в сборную России не был вызван Лантратов

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему на мартовский сбор национальной команды не был вызван голкипер «Локомотива» Илья Лантратов.

Напомним, приглашение в сборную получили: Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»), а также Илья Помазун («Урал»).

«Заявку на расширенный список нужно было подавать до начала возобновления чемпионата, чтобы успеть оформить визу игрокам. Было непонятно, кто начнёт сезон в «Локомотиве» первым номером. В других клубах ситуация была понятнее», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

Специалист подчеркнул, что если бы в команду не смог приехать Сафонов, то тренерский штаб сборной был бы готов пригласить Лантратова.

23 марта сборная России сыграет с Ираном, а 26 марта проведёт товарищескую встречу с командой Ирака.