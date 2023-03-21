Карпин: «Ну не обыграем Иран и Ирак, в первый раз, что ли?»

Рулевой национальной сборной России Валерий Карпин заявил, что готов к критике в случае плохих результатов в предстоящих товарищеских поединках против Ирана и Ирака.

«Негатив копится, когда не выигрываешь матчи. Так бывает, что мы не обыграли Таджикистан. Ну не обыграем Иран и Ирак - будет критика. В первый раз, что ли? Покритикуют», - цитирует специалиста издание «Чемпионат».

Напомним, что в этом месяце у сборной России запланированы два товарищеских поединка. 23 марта подопечные Карпина на выезде встретятся с национальной командой Ирана, а через несколько дней на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге сыграют против Ирака.