Карпин рассказал, каких соперников хочет для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что национальная команда заинтересована в проведении товарищеских матчей с сильными соперниками, а не слабыми.

«Одно дело проверять себя с Таджикистаном, а другое - с командой ЧМ. Вот и проверим. Хочется играть с сильными командами, а не со слабыми, но очки за это не дают», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Сборная России из-за дисквалификации может проводить только товарищеские поединки. В этом месяце у подопечных Валерия Карпина запланированы два матча – 23 марта россияне сыграют против Ирана, а 26 марта встретятся с Ираком.