Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Карпин - о сборной России: «Кто-то держится за это место, что ли?»

21 Марта 2023 • 13:05 Комментировать (1)

Наставник сборной России Валерий Карпин заявил, что не собирается держаться за место главного тренера национальной команды страны.

«Если сборная не выиграет ещё несколько матчей, то будет другой тренер? Ради бога. Если решат поменять тренера, значит, так надо. Кто-то держится за это место, что ли?» - приводит слова тренера издание «Чемпионат».

54-летний специалист занимает пост наставника сборной России с июля 2021 года. Действующий трудовой договор Карпина с РФС рассчитан до лета 2024 года.

23 марта сборная России проведет спарринг против Ирана, а 26 марта встретится с Ираком.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
overkill666
21 Марта 2023 в 13:22
ну да... перспектив работы в сборной нынче 0... товарняки с условными Казахстаном, Узбекистанои, Ираном. все.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Sanfrecce Hiroshima Regina W
Альбирекс Ниигата (жен) Альбирекс Ниигата (жен)
2
1
Видео
21.03.23 в 13:30
Исландия (до 17 лет) (жен) Исландия (до 17 лет) (жен)
Albania U17 W
Видео
21.03.23 в 16:00
Фламенго (жен)
Васко (жен) Васко (жен)
Видео
21.03.23 в 22:45
Лафголл
Аннаг Юнайтед
1.88 3.50 3.65
Видео
21.03.23 в 23:00
Инститьют Инститьют
Баллинамаллард Юнайтед Баллинамаллард Юнайтед
2.40 3.35 2.75
Видео
22.03.23 в 12:00
Испания (до 17 лет) Испания (до 17 лет)
Финляндия (до 17 лет) Финляндия (до 17 лет)
Видео
22.03.23 в 13:00
Сербия (до 19 лет) Сербия (до 19 лет)
Латвия (до 19 лет) Латвия (до 19 лет)
Видео
22.03.23 в 13:30
Франция (до 17 лет) Франция (до 17 лет)
Албания (до 17 лет) Албания (до 17 лет)
Видео
22.03.23 в 14:00
Чехия (до 19 лет) Чехия (до 19 лет)
Хорватия (до 19 лет) Хорватия (до 19 лет)
Видео
22.03.23 в 14:00
Польша (до 17 лет) Польша (до 17 лет)
Чехия (до 17 лет) Чехия (до 17 лет)
Видео
22.03.23 в 14:00
Германия (до 19 лет) Германия (до 19 лет)
Италия (до 19 лет) Италия (до 19 лет)
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Марта
13:11 · Чемпионат ЦАФА
Карпин рассказал, каких соперников хочет для сборной России
13:05 · Чемпионат ЦАФА
Карпин - о сборной России: «Кто-то держится за это место, что ли?» 1
13:04 · Чемпионат ЦАФА
Канчельскис: «Можно не вызывать в сборную тех, кого мы знаем»
13:00 · Чемпионат ЦАФА
Карпин объяснил, почему Зобнина нет в сборной России
12:55 · Чемпионат ЦАФА
Карпин высказался о вызове Малкома и Клаудиньо в сборную России
12:50 · Россия. Премьер-лига
Караваев: «В сборной России не пахнет спартаковским духом»
12:38 · Чемпионат ЦАФА
Карпин высказался о травмах Головина и Миранчука
12:21 · Чемпионат ЦАФА
Футболист сборной России: «Если надо будет играть с Афганистаном - будем играть»
11:26 · Чемпионат ЦАФА
Карпин рассказал о предложении сборной Армении
08:38 · Чемпионат ЦАФА
Карпин высказался о возможном участии России в азиатском турнире
05:10 · Чемпионат ЦАФА
Юран: «В сборной России есть более перспективные нападающие, чем Дзюба»
20 Марта
23:59 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал, почему не взял Чалова в сборную
22:29 · Товарищеские матчи
Допинг-офицеры навестили Баринова и Соболева в четыре часа утра
21:41 · Товарищеские матчи
Сборная России отправится в Тегеран во вторник
19:57 · Россия. Премьер-лига
Сафонов лично опроверг слухи о том, что подхватил коронавирус
Все новости