Карпин - о сборной России: «Кто-то держится за это место, что ли?»

Наставник сборной России Валерий Карпин заявил, что не собирается держаться за место главного тренера национальной команды страны.

«Если сборная не выиграет ещё несколько матчей, то будет другой тренер? Ради бога. Если решат поменять тренера, значит, так надо. Кто-то держится за это место, что ли?» - приводит слова тренера издание «Чемпионат».

54-летний специалист занимает пост наставника сборной России с июля 2021 года. Действующий трудовой договор Карпина с РФС рассчитан до лета 2024 года.

23 марта сборная России проведет спарринг против Ирана, а 26 марта встретится с Ираком.