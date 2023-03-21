Канчельскис: «Можно не вызывать в сборную тех, кого мы знаем»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о составе национальной команды на товарищеские матчи со сборными Ирана и Ирака, которые состоятся в конце текущего месяца.

Напомним, что из-за повреждений участие в этих играх не смогут принять Алексей Миранчук, Александр Головин и Георгий Джикия.

По мнению Канчельскиса, в сборную можно не вызывать футболистов, возможности которых всем хорошо известны.

«Миранчуков мы знаем по играм сборной, а молодых ребят — нет. Сейчас задача вызвать тех, кто в дальнейшем сможет помочь», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Против Ирана россияне сыграют 23 марта, а 26 марта команда Валерия Карпина встретится с Ираком.