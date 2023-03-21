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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Карпин объяснил, почему Зобнина нет в сборной России

21 Марта 2023 • 13:00 Комментировать

Наставник сборной России Валерий Карпин объяснил, почему в заявке национальной команды отсутствует полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин.

«Зобнина нет в сборной, но мы ещё тогда договорились: пока нет необходимости и игр на результат, то я не буду его вызывать. Он меня об этом сам попросил», - цитирует Карпина «Чемпионат».

В марте сборная России проведет два товарищеских матча – против Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта).

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Зобнин провел 20 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Роман Зобнин
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