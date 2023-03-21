Карпин высказался о вызове Малкома и Клаудиньо в сборную России

Рулевой сборной России Валерий Карпин прокомментировал получение российского гражданства игроками «Зенита» Клаудиньо и Малкомом.

«Со мной это не обсуждалось. Может, меня уже не будет в сборной, когда они смогут играть за Россию. У Малкома два года до этого момента. Может многое поменяться за это время», - передает слова специалиста «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Малком провел 20 поединков, в которых отметился 16 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

В свою очередь Клаудиньо забил три гола и сделал пять ассистов в 16 матчах чемпионата страны.