Карпин высказался о травмах Головина и Миранчука

Полузащитник Алексей Миранчук и Александр Головин, выступающие в Европе за «Торино» и «Монако» соответственно, не приехали в сборную России из-за травм. Об этом высказался главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«Я с ними разговаривал, расстроены были, все равно хотели приехать. Но смысл? Пол-Европы облетать, сделать МРТ, увидеть повреждение? Хотели увидеться», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В матче сборная России сыграет два товарищеских матчах. 23 марта подопечные Карпина встретятся с Ираном, а 26 марта проведут встречу против Ирака.