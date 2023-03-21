Футболист сборной России: «Если надо будет играть с Афганистаном - будем играть»

Хавбек московского ЦСКА и сборной России Иван Обляков поделился мнением о возможном участии национальной команды на турнире в Азии, который состоится в июне.

«Если скажут играть, будем играть. Если надо будет играть с Афганистаном - будем играть. Мы выходим играть - не так важно, с кем именно. Провести турнир с официальными матчами приятнее, чем играть товарищеские», - приводит слова полузащитника «армейцев» издание «Чемпионат».

В марте сборная России сыграет два контрольных поединка. 23 марта подопечные Валерия Карпина на выезде встретятся с Ираном, а спустя три дня на своем поле примут Ирак.