Карпин рассказал о предложении сборной Армении

Наставник сборной России и московского «Спартака» Валерий Карпин высказался о возможной работе в национальной команде Армении.

«Сборная Армении? Были переговоры, но я подумал, взял во внимание контракты с «Ростовом» и сборной России и отказался», - рассказал тренер на ютуб-канале «Фабрика Футбола».

Трудовое соглашение Карпина со сборной России рассчитано до 2024 года.

В этом месяце национальная команда проведет два товарищеских поединка. Сперва подопечные Карпина на выезде встретятся со сборной Ирана (23 марта), а спустя несколько дней в Санкт-Петербурге примут Ирак (26 марта).