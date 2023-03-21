В сборной России очередная потеря

Полузащитник «Сочи» Артём Макарчук, получивший вызов в ряды сборной России, не примет участия в тренировочном сборе национальной команды по состоянию здоровья. 27-летний футболист возвращается в расположение своего клуба, где будет походить курс восстановления. Об этом рапортует пресс-служба сборной страны.

«По согласованию с медицинским штабом ФК «Сочи» в связи вирусной инфекцией принято решение отпустить игрока в расположение клуба», - сказал врач команды Владимир Хайтин.

23 марта сборная России сыграет гостевой спарринг с командой Ирана, а 26 марта на своем поле примет Ирак.

Ранее стало известно, что из-за травм в сборную не приедут Александр Головин и Алексей Миранчук.