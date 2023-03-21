Карпин высказался о возможном участии России в азиатском турнире

Рулевой национальной сборной России Валерий Карпин высказался насчет возможного участия своих подопечных в товарищеском турнире, который пройдет под эгидой футбольной ассоциации Центральной Азии.

«Хотел бы я поехать на турнир? С одной стороны, да. Но, с другой стороны, это будет происходить в июне. Непонятно, где ещё будет турнир с точки зрения логистики. Там будет жарко футболистам. Нужно крепко подумать», - рассказал специалист в интервью ютуб-каналу «Фабрика Футбола».

Ранее сообщалось, что турнир состоится в июне текущего года.

В марте у сборной России запланированы два контрольных матча. 23 марта команда встретится с Ираном, а спустя три дня сыграет против Ирака.