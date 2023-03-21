Юран: «В сборной России есть более перспективные нападающие, чем Дзюба»

Бывший футболист российской сборной, в недавнем прошлом наставник «Химок», Сергей Юран, считает, что наставнику российской национальной команды Валерию Карпину незачем связываться с Артемом Дзюбой. По его словам, сейчас самый подходящий момент для «обкатки» молодежи, а Дзюбу к молодым игрокам никак не причислишь.

- Много полемики было о Дзюбе. Его давно не вызывали, а он стал забивать. Но у нас есть более молодые нападающие. Считаю, что нужно давать шанс с прицелом на будущее, - заявил Юран в ходе телепередачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Дзюба, напомним, не был приглашен на предстоящие матчи сборной.