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Павел Стипиди: «Знаю Канчельскиса как порядочного человека, но для чего он поливает страну грязью?» эксклюзив

20 Марта 2023 • 21:03 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал резонансные высказывания футбольных экспертов Александра Мостового и Андрея Канчельскиса – в частности, слова последнего о том, что сборная России якобы покупала матчи на домашнем чемпионате мира 2018 года.

- Канчельскиса я знаю как порядочного человека, и футболистом он был отличным. Но он и Александр Мостовой начинают давать едкие комментарии, возможно, из-за того, что они на сегодняшний день находятся не у дел. Я считаю, это их не красит. Для чего Канчельскис поливает страну грязью, говоря, что сборная России играла договорные матчи? Я уверен, ничего такого не было.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Канчельскис Павел Стипиди
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