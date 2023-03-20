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Кто уже предпочёл другую сборную, и кто думает об этом: Российские игроки начинают менять гражданство

20 Марта 2023 • 20:23 Комментировать

В марте начинается отборочный турнир к Евро-2024, который сборная России пропустит. На этом фоне некоторые футболисты предпочли выступать за другие национальные команды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» фиксирует тенденцию.

Сборная России пропустила чемпионат мира-2022 и не сыграет на Евро-2024. Пока неизвестна судьба мундиаля 2026 года, но есть большая вероятность, что и там нашей национальной команды не будет. В этой ситуации футболисты, у которых есть такая возможность, начинают выбирать другие сборные. Понять их можно – карьера игрока коротка, так что лучше выступать и бороться за участие на крупном форуме, чем ждать. Ряд игроков уже сделали такой шаг, кто-то ещё об этом думает.

Наир Тикнизян и Константин Марадишвили совершают в своих карьерах синхронные шаги. Летом 2021 года оба сменили ЦСКА на «Локомотив», когда трансферами «железнодорожников» занималась немецкая команда во главе с Ральфом Рангником. В этом марте появилась информация, что они также синхронно приняли решение сменить футбольное гражданство. Тикнизян отныне будет выступать за сборную Армении, это уже факт. Игрок получил паспорт и вызван в состав национальной команды. У Марадишвили есть вариант выступать за сборную Грузии, но это пока лишь на стадии обсуждения.

Игрокам по 23 года, они стабильно играют за «Локомотив», у обоих хватает матчей за российскую молодёжку. Учитывая, что «железнодорожники» прогрессируют, легко представить ситуацию, что в следующем сезоне оба будут играть на уровне, который позволил бы получить приглашение в дружину Валерия Карпина. Однако непонятно, когда сборная России будет возвращена на международный уровень. Пробиться же на чемпионат Европы с учётом широкой квоты можно. Те же грузины были в шаге от Евро-2020, а теперь с прогрессом Кварацхелии вполне могут надеяться на успех в текущем отборе. Игроки предпочли синицу в руках.

В отличие от Тикнизяна, вызов в сборную Армении защитника Георгия Арутюняна прошёл не так заметно. Футболисту «Краснодара-2» всего 18 лет, и он только недавно начал играть в ФНЛ. Если смотреть на перспективу, то это выглядит ещё одной потерей. Арутюнян выступал за молодёжные сборные России, а в прошлом сезоне в составе «Краснодара» выиграл чемпионат страны до 17 лет и попал в символическую сборную турнира. В перспективе Арутюняна ждут в основе «Краснодара» и надеялись увидеть в сборной России. Однако защитник, даже несмотря на юный возраст, не стал ждать, и уже в марте его могут заиграть за команду Армении.

В марте сборная России окончательно потеряет Сабу Сазонова как кандидата. Он ещё в ноябре дебютировал за команду Грузии, но то была товарищеская игра. Теперь же Сазонов вызван на отборочные матчи Евро. Очевидно, что его заиграют. Обидно, учитывая дефицит в России центральных защитников, 21-летний футболист имел бы перспективы в нашей команде.

На этом исход игроков может и не закончиться. Так, например, активно работает Федерация футбола Армении. Она зовёт в сборную Александра Коваленко, который ярко выступает за «Крылья Советов». Полузащитник дебютировал в составе национальной команды России, но лишь в товарищеских матчах. Пока ему ничего не мешает сменить футбольное гражданство, если такое желание возникнет. Кроме того, за сборную Армении могут начать выступать Гаррик Левин из «Чертаново» и Эдуард Багринцев. Наверное, фамилии совсем не громкие: первый выступает во Второй лиге, второй сменил ЦСКА на вторую лигу Словакии прошлым летом. Однако обоим по 20 лет, оба прошли все юношеские сборные, так что можно ожидать их прогресса в будущем. Не забудем и о братьях Севикянах, которые пытались пробиться в Испании. Сейчас они тоже не станут потерей, но оба ещё молоды, а за сборную могут быть заиграны уже сейчас. Можно вспомнить, как Россия лишилась Эдуарда Сперцяна.

При этом сборная России не имеет возможности заигрывать игроков. Даже чемпионат ЦАФА не станет официальным с точки зрения ФИФА. В общем, молодые игроки, кто-то активно, кто-то не очень, ищут варианты. Как известно, для смены гражданства необходимо, чтобы на территории той или иной страны родился один из родителей или кто-то из бабушек или дедушек.

При этом для российских клубов это тоже не очень хорошая тенденция. Можно вспомнить, что по правилам ФИФА право на приостановку контракта получали именно легионеры. Смена гражданства может стать для игроков не только возможностью трансфера в Европу, но и лазейкой для простого ухода.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Наир Тикнизян Константин Марадишвили
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